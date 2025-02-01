ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу ВПК Украины

В ночь на 1 января Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны.
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