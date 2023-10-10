"Горе побежденным". После жесткого отказа Алиева подписать мирный договор, стало ясно что армян продолжат дерибанить.
"Зангезур на очереди?" Ереван просит Москву о помощи, наши усмехаются
Комментарии
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Александр Рожков
В СССР все народы были свои, вместе переживали все беды, в ВОВ вместе одолели практически всю Европу, шедшую на нас. А теперь сами все просрали, и что остается? А валить все на "нехороших" друзей. "Армяшка - жопа деревяшка", "Грузин - жопа из резин"....... В детство то не надо впадать.
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50 мин.
Александр Рожков
Царская Россия и СССР укрепляли границы - присоединяя к России новые земли и новых друзей. И из врагов друзей делали. А так можно вообще остаться в княжестве московском.
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45 мин.
Простой Обыватель
Прежде чем помочь им, они должны доказать нам, что друзья. В десятки раз сократить дипломатические представительства западных стран. Закрыть все западные фонды. А тех кто связан с ними объявить иноагентами. Прочистить спецслужбы от предателей (агентов ЦРУ). И это минимум.
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19 мин.
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