"Зангезур на очереди?" Ереван просит Москву о помощи, наши усмехаются

Александр Рожков В СССР все народы были свои, вместе переживали все беды, в ВОВ вместе одолели практически всю Европу, шедшую на нас. А теперь сами все просрали, и что остается? А валить все на "нехороших" друзей. "Армяшка - жопа деревяшка", "Грузин - жопа из резин"....... В детство то не надо впадать.

Александр Рожков Царская Россия и СССР укрепляли границы - присоединяя к России новые земли и новых друзей. И из врагов друзей делали. А так можно вообще остаться в княжестве московском.