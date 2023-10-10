"Зангезур на очереди?" Ереван просит Москву о помощи, наши усмехаются

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Александр Рожков
В СССР все народы были свои, вместе переживали все беды, в ВОВ вместе одолели практически всю Европу, шедшую на нас. А теперь сами все просрали, и что остается? А валить все на &quot;нехороших&quot; друзей. &quot;Армяшка - жопа деревяшка&quot;, &quot;Грузин - жопа из резин&quot;....... В детство то не надо впадать.
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50 мин.
Александр Рожков
Царская Россия и СССР укрепляли границы - присоединяя к России новые земли и новых друзей. И из врагов друзей делали. А так можно вообще остаться в княжестве московском.
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45 мин.
Простой Обыватель
Прежде чем помочь им, они должны доказать нам, что друзья. В десятки раз сократить дипломатические представительства западных стран. Закрыть все западные фонды. А тех кто связан с ними объявить иноагентами. Прочистить спецслужбы от предателей (агентов ЦРУ). И это минимум.
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19 мин.

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