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Летом поток автомобилей в курортную зону Актау вырос более чем в пять раз

Летом поток автомобилей в курортную зону Актау вырос более чем в пять раз

Летом транспортная нагрузка на курортную зону Актау значительно увеличивается. По данным интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS, поток автомобилей в этот район возрастает с 1,2 тысячи в сутки зимой до 6,3 тысячи автомобилей в сутки летом, передает inAktau.

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