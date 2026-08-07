Летом поток автомобилей в курортную зону Актау вырос более чем в пять раз

Летом транспортная нагрузка на курортную зону Актау значительно увеличивается. По данным интеллектуальной транспортной системы Sergek ITS, поток автомобилей в этот район возрастает с 1,2 тысячи в сутки зимой до 6,3 тысячи автомобилей в сутки летом, передает inAktau.