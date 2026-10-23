Летние туры в Турцию 2027 стартовали с ранних продаж: скидки до 30%, выгодные цены, рейсы из разных городов, рекомендации по бронированию в 2027 году.
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