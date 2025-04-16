Отделы ЗАГС Крыма провели субботники на своих территориях и в помещениях

Все сотрудники 25 отделов ЗАГС Крыма провели субботники на территориях ЗАГСов и в их помещениях. Мероприятия организовали накануне Чистого четверга и главного христианского праздника - Пасхи, поскольку именно этот светлый день в церковных обычаях принято встречать в духовной и физической чистоте.