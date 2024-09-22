Доцент Балынин: некоторым пенсионерам проиндексируют выплаты на 5,1 процента

С 1 октября в России состоится индексация пенсий для определенных групп граждан. Информацию об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Российская газета».
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