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Царьград

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ПВО сбили 9 украинских дронов: успех Минобороны в Черном море и регионах

ПВО сбили 9 украинских дронов: успех Минобороны в Черном море и регионах

Минобороны России сообщило об успешной ликвидации девяти украинских беспилотников силами ПВО ночью 19 февраля.

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