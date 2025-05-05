В Индии леопард напал на девушку и протащил ее по полю

В Индии местную жительницу не спасли после встречи с леопардом. Об этом сообщает The Times of India. По данным издания, 20-летняя девушка по имени Пайал Чаван вечером косила траву для своего скота, но в какой-то момент на нее со спины напал хищник.
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