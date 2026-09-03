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В 80 лет живёт с дочерью, рождённой в 49: личные драмы и повороты судьбы Юрия Кузнецова

В 80 лет живёт с дочерью, рождённой в 49: личные драмы и повороты судьбы Юрия Кузнецова

Актер Юрий Кузнецов завоевал любовь миллионов зрителей благодаря образам мужественного подполковника Петренко в «Улицах разбитых фонарей» и бездомного немца Гофмана в культовой драме «Брат».

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