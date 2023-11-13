В поселке Монетный Свердловской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.
Релейный шкаф подожгли на железной дороге под Екатеринбургом
Комментарии
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Владимир Петросов
Наступают (или уже настали) паскудные времена. От всех граждан страны требуется многократная бдительность и ответственность. А от силовых структур жесточайшие меры.
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17 час.
Уя
Уфимцев я
Война или не война? Никак не пойму, отчего не введут военное положение в стране? Тогда все становится на свои места: границы закрываются, бл@@@во с песнями и плясками в Маскве прекращается, вопрос с мобилизацией (надо/не надо) решается сам собой. Вся экономика страны переводится на "военные рельсы". Если надо - проводится экстренная национализация того, что смертельно (!) необходимо для победы. Кадровый вопрос решается "по-сталински": либо с нами, либо - ... И возрождаются так необходимые на сегодня структуры военного времени - такие, как СМЕРШ, военно-полевые суды и прочие... Ах да, на горизонте - реальная война со всеми странами НАТО. Мы готовимся к ней? Или уже решено... страну "слить"?
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14 час.
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