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Парламентская газета

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Релейный шкаф подожгли на железной дороге под Екатеринбургом

Релейный шкаф подожгли на железной дороге под Екатеринбургом

В поселке Монетный Свердловской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Наступают (или уже настали) паскудные времена. От всех граждан страны требуется многократная бдительность и ответственность. А от силовых структур жесточайшие меры.
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17 час.
Уя
Уфимцев я
Война или не война? Никак не пойму, отчего не введут военное положение в стране? Тогда все становится на свои места: границы закрываются, бл@@@во с песнями и плясками в Маскве прекращается, вопрос с мобилизацией (надо/не надо) решается сам собой. Вся экономика страны переводится на &quot;военные рельсы&quot;. Если надо - проводится экстренная национализация того, что смертельно (!) необходимо для победы. Кадровый вопрос решается &quot;по-сталински&quot;: либо с нами, либо - ... И возрождаются так необходимые на сегодня структуры военного времени - такие, как СМЕРШ, военно-полевые суды и прочие... Ах да, на горизонте - реальная война со всеми странами НАТО. Мы готовимся к ней? Или уже решено... страну &quot;слить&quot;?
Ответить
14 час.

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