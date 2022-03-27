Годро о 9:5 с «Эдмонтоном»: «Сумасшедшая игра. Самая конкурентная битва за Альберту за мое время в «Калгари»

Джонни Годро высказался о победе над «Эдмонтоном» со счетом 9:5. «Это было очень весело. Я давно в «Калгари» и скажу, что это была самая конкурентная битва за Альберту за все это время.
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