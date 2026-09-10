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Царьград

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Ефремов продал виллу в Латвии за 30-50 миллионов рублей

Ефремов продал виллу в Латвии за 30-50 миллионов рублей

Актёр Михаил Ефремов избавился от виллы в Юрмале за 30-50 млн рублей. Вырученные средства предположительно пошли на обучение дочери в США.

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