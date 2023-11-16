Высокоточная карта космического микроволнового фона, составленная "Планком" (астрономическим спутником Европейского Космического Агентства), позволила ученым извлечь самые точные значения ингредиентов Вселенной.
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