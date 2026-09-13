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Регионы России

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Представлен самый мощный в мире водородный седан Aurus Senat

Представлен самый мощный в мире водородный седан Aurus Senat

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге был представлен ходовой прототип водородного седана Aurus Senat, разработанный НАМИ и известный как самый мощный водородный автомобиль в мире.

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