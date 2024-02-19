"Запомните, таджики пишется с большой буквы, это гордый народ"

АС

Анна Сепп

Учителей, на глазах которых иноземец унижал русских детей, — вон из школы! А Гехт — пинком из властных структур! Чего мы ждём? Все эти местные чиновники В ДОЛЕ с мигрантами, подачки, и немалые, получают из их рук, вот и заискивают перед ними! Позорище! Когда нахапаются, мрази?