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"Запомните, таджики пишется с большой буквы, это гордый народ"

"Запомните, таджики пишется с большой буквы, это гордый народ"

После обличающих публикаций в Сети один из родственников отпрысков ущемился и начал написывать в школьный чат, Вот только некоторые из его сообщений: ▪️Мы, таджикский народ, живём законом! Мы живём в достоинстве, чести, гордости, уважении! Вы не имеете права что-то говорить за мою национальность.

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
Учителей, на глазах которых иноземец унижал  русских детей, — вон из школы! А Гехт — пинком из властных структур!  Чего мы ждём?  Все эти местные чиновники В ДОЛЕ с мигрантами, подачки, и немалые, получают из их рук,  вот и заискивают перед ними!  Позорище! Когда нахапаются, мрази?
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43 мин.
Александр Рус
ишак тоже с большой буквы пишется?
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39 мин.
igor kim
А что великого совершили таджики?
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36 мин.

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