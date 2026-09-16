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Газета.ру

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Сикорский назвал фашистом политика Брауна, повредившего памятник УПА в Польше

Сикорский назвал фашистом политика Брауна, повредившего памятник УПА в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал фашистом и преступником лидера партии «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который повредил памятник УПА (организация запрещена в России) под Долгобычувом в Люблинском воеводстве.

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