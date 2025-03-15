Константин Богомолов встретился с Алиной Крюковой на мероприятии в Москве

49-летний Константин Богомолов посетил открытие обновленного офиса СберПервого на Сретенке. В своих соцсетях он рассказал о неожиданном решении оформить офис картинами современных художников, предоставленных галереями 11.
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