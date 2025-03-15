Выписка из записок генерал-майора Вольфа по предмету военных действий на Кавказе (Февраль.1857 г.)

Система, которой следовали доселе в действиях на Кавказе. Общие основания. Общая мысль, руководившая генералами Ермоловым и Вельяминовым – первых начальников, предпринявших решительные действия против горцев, состояла в том, чтобы, утверждаясь на равнине посредством возведения укреплений или подчинения обитавших здесь обществ русской власти силою оружия, не углубляться в горы, не раздроблять наших сил и довольствоваться распространением влияния нашего в горах посредством политических сношений с влиятельными там лицами и поддержания или установления власти местных преданных нам владетелей.