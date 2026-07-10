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Татнефть объяснила разницу в ценах на своих заправках: свои и франчайзи

Татнефть объяснила разницу в ценах на своих заправках: свои и франчайзи

Российская нефтяная компания «Татнефть» прокомментировала ситуацию с ценами на топливо. В компании подчеркнули, что на собственных заправочных станциях стоимость бензина и дизеля остаётся стабильной, несмотря на повышенный спрос.

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