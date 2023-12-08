БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Ворон», «Вор» и «Ворчун» - почему их нет у нас?

«Ворон», «Вор» и «Ворчун» - почему их нет у нас?

Совсем недавно на той стороне конфликта «рассекретили» данные по «Брянскому погрому». Это когда за очень небольшой промежуток времени ВСУ сбили два российских самолета и три вертолета.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
И у нас было, но распилили по требования США.
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Михаил Игнатов
Почему до сих пор бездействует в этом вопросе руководство Министерства обороны России?
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17 час.
ИП
Игорь Петров
Всё сделаем. Слава России!
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