«Перепекание» младенцев: забытые традиции русского крестьянского быта

Сегодняшняя тема построена вокруг одного из малоизвестных произведений русской культуры. Ее автор не был художником в полном смысле, зато был успешным педиатром и автором книги «Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России».
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