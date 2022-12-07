В подразделениях морской пехоты Балтийского флота активно продолжается боевая подготовка мобилизованных военнослужащих

Военнослужащие совершенствуют навыки вождения БТР-82А по пересеченной местности, а также учатся вести огонь из вооружения бронетранспортеров по различным мишеням.
Популярные статьи
- Народный фронт и Юлия Барановская передали гуманитарную помощь женщинам Донбасса в рамках проекта «Всё для победы!»
- Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны
- "Иначе разориться можно": всем водителям наказали иметь при себе важную "безделушку"
Свежие комментарии