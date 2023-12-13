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«Тотальная мобилизация» Киева – основные контуры обозначились

«Тотальная мобилизация» Киева – основные контуры обозначились

Итак, «усиленная мобилизация», о необходимости которой так долго твердили… нет, не большевики, а разнообразные представители киевской хунты… И нет, еще не свершилась – но уже начала обретать вполне четкие контуры и очертания.

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