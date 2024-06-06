Российские банки начали интегрировать данные клиентов через открытый API

Российские банки приступили к интеграции своих систем для улучшения взаимодействия с пользователями. Четыре крупнейших российских банка – ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк и Тинькофф – договорились обмениваться данными своих клиентов через систему Open API.
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