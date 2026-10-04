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«Овечкин не будет попадать в состав!» В Америке быстро разочаровались в величайшем снайпере всех времен

«Овечкин не будет попадать в состав!» В Америке быстро разочаровались в величайшем снайпере всех времен

Капитан «Вашингтона» играет очень мало.Новый сезон начался для «Вашингтона» неоднозначно. В первом матче текущего регулярного чемпионата команда Александра Овечкина достаточно уверенно справилась с действующим обладателем Кубка Стэнли — «Каролиной».

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