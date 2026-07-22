Школа №55 в Маймаксе станет по-настоящему интерактивной

Сегодня там прошло совещание администрации Архангельска по перспективе готовности учреждения к 1 сентябряСегодня там прошло совещание администрации Архангельска по перспективе готовности учреждения к 1 сентября- Подрядчик выполняет отделку, кровельные работы, замену инженерных сетей, - сообщил глава города Дмитрий Морев.