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Царьград

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В Краснодаре утром работают 86 АЗС, на 20 заправках нет топлива

В Краснодаре утром работают 86 АЗС, на 20 заправках нет топлива

В Краснодаре к утру 6 октября работали 86 заправочных станций, на всех из них отпускалось дизельное топливо, тогда как бензин АИ-92 и АИ-95 был в наличии примерно на половине АЗС.

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