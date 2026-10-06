В Краснодаре утром работают 86 АЗС, на 20 заправках нет топлива

В Краснодаре к утру 6 октября работали 86 заправочных станций, на всех из них отпускалось дизельное топливо, тогда как бензин АИ-92 и АИ-95 был в наличии примерно на половине АЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Бизнес попросил М...
- "Песвдонародная":...
- "Песвдонародная":...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым