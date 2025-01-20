В Москве прошел патриотический фестиваль авторской песни

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. На прошлых выходных в Москве, в Гостином дворе, прошел V Юбилейный Всероссийский Патриотический фестиваль авторской песни и поэзии «Покровский собор», который привлек более десяти тысяч зрителей за два дня.