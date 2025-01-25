Мать разработчика ChatGPT обвинила OpenAI в убийстве сына

Ведуший специалист компании OpenAI Сучир Баладжи, ведущей разработку нейросети ChatGPT, был убит администрацией компании, заявила мать погибшего Пунима Рао в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 16 января на его портале.
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