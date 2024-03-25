По центру Киева нанесён мощный удар

В центре Киева прогремело не менее шести мощных взрывов. Тревога включилась после первых взрывов. По сообщению мэра Киева Кличко, в Печерском районе Киева (правительственный квартал) уничтожено трёхэтажное административное здание, также прилёт был по киевскому аэропорту Жуляны Как сообщают в Киеве, предварительно, удар наносился гиперзвуковыми ракетами Циркон или Кинжал, а также Ониксами.