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Tochka Zрения

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По центру Киева нанесён мощный удар

В центре Киева прогремело не менее шести мощных взрывов. Тревога включилась после первых взрывов. По сообщению мэра Киева Кличко, в Печерском районе Киева (правительственный квартал) уничтожено трёхэтажное административное здание, также прилёт был по киевскому аэропорту Жуляны Как сообщают в Киеве, предварительно, удар наносился гиперзвуковыми ракетами Циркон или Кинжал, а также Ониксами.

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