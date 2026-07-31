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Всё о женщинах

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Психология контроля: на что на самом деле мы можем повлиять

Психология контроля: на что на самом деле мы можем повлиять

Кажется, современный человек никогда еще не стремился контролировать свою жизнь так сильно. Мы считаем шаги, следим за фазами сна, изучаем состав продуктов, планируем день по минутам и стараемся предусмотреть как можно больше сценариев.

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