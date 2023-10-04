В Рязанской области проводят рейды по мотоциклистам

Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД со стороны водителей мотоциклов. Рязанцам напомнили, что при езде на мототранспорте нужно: Использовать защитную амуницию; Соблюдать скоростной режим; Соблюдать требования по регистрации ТС; Своевременно обслуживать транспорт; Включать фары вне зависимости от времени суток.