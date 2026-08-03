Взрыв ресторана в Москве – круг информаторов очевиден: "Кто не пришёл на банкет?"

Главный вопрос, который сейчас мучает всех: как? Как с такой охраной, с таким уровнем секретности кто-то узнал о банкете? Кто слил информацию? Или, может быть, это не слив, а прослушка? Следствие идёт, официальный ответ (если мы это узнаем) дадут силовики.