Взрыв ресторана в Москве – круг информаторов очевиден: "Кто не пришёл на банкет?"

Главный вопрос, который сейчас мучает всех: как? Как с такой охраной, с таким уровнем секретности кто-то узнал о банкете? Кто слил информацию? Или, может быть, это не слив, а прослушка? Следствие идёт, официальный ответ (если мы это узнаем) дадут силовики.
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