Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Взрыв ресторана в Москве – круг информаторов очевиден: "Кто не пришёл на банкет?"

Взрыв ресторана в Москве – круг информаторов очевиден: "Кто не пришёл на банкет?"

Главный вопрос, который сейчас мучает всех: как? Как с такой охраной, с таким уровнем секретности кто-то узнал о банкете? Кто слил информацию? Или, может быть, это не слив, а прослушка? Следствие идёт, официальный ответ (если мы это узнаем) дадут силовики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии