Военные эксперты раскрыли секрет безнаказанности американских авианосцев

«Авианосцы: может ли противоракетная оборона спасти их в войне с Китаем?», – таким вопросом задается американское издание о внешней политике The National Interest, моделируя военный аспект гипотетического столкновения с Поднебесной на море.
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