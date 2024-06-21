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  • Галина Чужая
    С какого перепугу??  И из каких средств? У них что в бюджет города было заложено? Если нет то из каких средств они со...Смольный заплатит...
  • Нина
    Смольный прогнулся ниже плинтуса. ПОЗОР Питеру!!!!Смольный заплатит...
  • ВераВерная
    Т.е.тех, кому на честь страны плевать, мы ещё и наградим? Даааа, это сильно, это от души(((Смольный заплатит...

Военные эксперты раскрыли секрет безнаказанности американских авианосцев

Военные эксперты раскрыли секрет безнаказанности американских авианосцев

«Авианосцы: может ли противоракетная оборона спасти их в войне с Китаем?», – таким вопросом задается американское издание о внешней политике The National Interest, моделируя военный аспект гипотетического столкновения с Поднебесной на море.

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