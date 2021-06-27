Южный Федеральный

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Черноморский флот контролирует действия американского ракетного эсминца Ross в Чёрном море

Черноморский флот контролирует действия американского ракетного эсминца Ross в Чёрном море

Силы Черноморского флота следят за действиями эсминца США Ross с управляемым ракетным вооружением, вошедшим в воды Чёрного моря 26 июня, сообщили представителям прессы в Национальном центре управления обороной РФ (входит военное ведомство России).

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