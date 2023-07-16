Инженеры станут творцами

Спрос на инженерные кадры растет во всех отраслях — от микроэлектроники до тяжелого машиностроения. По данным основных рекрутинговых агентств, по итогам 2022 года компании разместили примерно на 62% больше вакансий в этой области, чем годом ранее.
Спрос на инженерные кадры растет во всех отраслях — от микроэлектроники до тяжелого машиностроения. По данным основных рекрутинговых агентств, по итогам 2022 года компании разместили примерно на 62% больше вакансий в этой области, чем годом ранее.
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