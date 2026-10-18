“As he weighs a presidential campaign, Sen. Mark Kelly (D-AZ) is putting the finishing touches on one of the potential 2028 field’s best midterm scorecards: Kelly has backed 74 candidates and campaigned in 16 states, all while laying down $14.
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