❌ В Ялте до конца года будет перекрыта улица Халтурина Движение автомобилей ограничат с 22 ноября по 29 декабря.
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❌ В Ялте до конца года будет перекрыта улица Халтурина Движение автомобилей ограничат с 22 ноября по 29 декабря.