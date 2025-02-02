Шольц исключил любое сотрудничество с крайне правыми

REUTERS/Johanna Geron Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил солидарность с протестующими против предложений Христианско-демократического союза (ХДС) и его лидера, кандидата на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС Фридриха Мерца об ужесточении миграционной политики и сотрудничества с "Альтернативой для Германии" (АдГ), а также исключил любое сотрудничество с крайне правыми.