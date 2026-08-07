Александр Ростовцев. В ночь с 4 на 5 августа 2024 года в аэропорту Лейпцига/Галле (Германия) служба безопасности обнаружила квадрокоптер, к которому был прикреплен мощный заряд взрывчатки.
Дрон-бомба в аэропорту Лейпцига. Западные «эксперты» дружно указывают на РФ
Комментарии
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Артур Кушхабиев
Если бы, действительно, этот дрон готовили специалисты ГРУ, то он бы не стоял, дожидаясь, пока его найдут и устроят шумиху. Он бы выполнил свою работу. Это явная провокация местных русофобов. Но они подбросили неплохой вариант на будущее.
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
... чем больше врага сдохнет, тем лучше...
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1 м.
Серж Шиловский
А что такая слабая провокация? Надо было взорвать вместе с самолётом, чтобы наверняка.
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1 м.
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