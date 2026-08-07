Дрон-бомба в аэропорту Лейпцига. Западные «эксперты» дружно указывают на РФ

Артур Кушхабиев

Если бы, действительно, этот дрон готовили специалисты ГРУ, то он бы не стоял, дожидаясь, пока его найдут и устроят шумиху. Он бы выполнил свою работу. Это явная провокация местных русофобов. Но они подбросили неплохой вариант на будущее.