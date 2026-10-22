В Салехард и Новый Уренгой в четверг, 22 октября, с опозданием прибудут рейсы из Москвы. Задержка составит более четырех часов, следует из информации на онлайн-табло ямальских аэропортов.
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