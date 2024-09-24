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Царьград

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И смешно, и страшно. Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны: "О многом говорит"

И смешно, и страшно. Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны: "О многом говорит"

Виктор Баранец озвучил "ехидную шуточку" про посадки в Минобороны, которая сегодня звучит одновременно и смешно, и страшно: "О многом говорит".

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