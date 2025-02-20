Крыша автомобиля – не склад: когда в России законна перевозка грузов и как избежать штрафа Ирэн ОрлонскаяБагажник на крыше автомобиля, распространенный среди российских водителей, теперь может стать причиной штрафа.
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