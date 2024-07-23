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«ВС РФ использовали стратегию анаконды»: ВС России берут в окружение несколько крупных группировок ВСУ : Карта боевых действий на Украине, к утру 23 июля 2024 — Последние новости СВО, онлайн карта спецоперации, Карта СВО, последние новости из Украины

«ВС РФ использовали стратегию анаконды»: ВС России берут в окружение несколько крупных группировок ВСУ : Карта боевых действий на Украине, к утру 23 июля 2024 — Последние новости СВО, онлайн карта спецоперации, Карта СВО, последние новости из Украины

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 23 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 23.

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