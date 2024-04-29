Дополнительные места появятся в школах Красносельского района

В Смольном одобрили проект создания дополнительных образовательных мест в Красносельском районе. Планируется разработать новые программы в области искусства, социальных наук, физкультуры и спорта, а также туризма и краеведения.
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