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Сильнейшие морпехи Китая, Ирана, Венесуэлы, Абхазии и Южной Осетии прибыли во Владивосток для участия в финале конкурса «Морской десант»

Сильнейшие морпехи Китая, Ирана, Венесуэлы, Абхазии и Южной Осетии прибыли во Владивосток для участия в финале конкурса «Морской десант»

Соревнования будут проходить на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в период с 22 по 29 августа.

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