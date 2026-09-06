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Рязанские новости

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Завтра похолодание до +9 градусов и слабый северо-западный ветер

Завтра похолодание до +9 градусов и слабый северо-западный ветер

Завтра ночью станет прохладнее, а днём ожидается всего +13 градусов. Не пропусти подробности о погоде и температуре воздуха!Сегодня, 6 сентября, температура воздуха составляет +16 градусов.

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