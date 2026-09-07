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Актуальные комментарии

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Маркетплейсы зайдут в госзаказ

Маркетплейсы зайдут в госзаказ

Маркетплейсы постепенно выходят за рамки привычной торговли и становятся частью системы государственных закупок.

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Профиль пользователя ВЛАДИМИР К
ВЛАДИМИР К

Мля. сначала с этими тендерами цирк с конями устроили, теперь на маркетплейсе мебель закупать. Ага ага, мало того что она переломанная может прийти, а собирать её кто будет? Сотрудник маркетплейса? 🤔
Запасаемся попкорном, на зрелище очередного цирка.😁