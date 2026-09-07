Маркетплейсы зайдут в госзаказ

Маркетплейсы постепенно выходят за рамки привычной торговли и становятся частью системы государственных закупок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин. Политик дл...
- Нефть дешевеет — ...
- ВЕ Санкции в обмен н...
Мля. сначала с этими тендерами цирк с конями устроили, теперь на маркетплейсе мебель закупать. Ага ага, мало того что она переломанная может прийти, а собирать её кто будет? Сотрудник маркетплейса? 🤔
Запасаемся попкорном, на зрелище очередного цирка.😁