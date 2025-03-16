Транзитные игры: Россия перекрыла Китаю "шелковый путь" в Европу. Или "в эту игру можно играть вдвоём"

По всей видимости, на информация о том, что товарооборот Китая с Украиной, с которой Россия воюет, за 2024 год увеличился на 17,3% наконец-то как-то среагировали?

Китай ограничил торговые отношения с Россией из за санкций, ну вот мы тоже ограничили доставку товаров.

Tania Еременко

Давно пора было наказать соседей за БПЛА, поставляемые украм из Китая. Плохо иметь дело с лицемерами и предателями, у которых ничего личного - только бизнес. Догадалисть, наконец -то... лучше поздно, чем никогда. Давно заметила, что им Россия, как дойная корова.