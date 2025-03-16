КОШКИН В 2024 году Россия неожиданно перевернула стол, заявив: «Так, правила меняются». Последние несколько месяцев грузопоезда из Китая в Европу напоминают героев греческих трагедий — чем ближе к финалу, тем больше препятствий.
Транзитные игры: Россия перекрыла Китаю "шелковый путь" в Европу. Или "в эту игру можно играть вдвоём"
Комментарии
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кромчанин
По всей видимости, на информация о том, что товарооборот Китая с Украиной, с которой Россия воюет, за 2024 год увеличился на 17,3% наконец-то как-то среагировали?
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13 час.
СБ
Сергей Бунцов
Китай ограничил торговые отношения с Россией из за санкций, ну вот мы тоже ограничили доставку товаров.
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13 час.
Tania Еременко
Давно пора было наказать соседей за БПЛА, поставляемые украм из Китая. Плохо иметь дело с лицемерами и предателями, у которых ничего личного - только бизнес. Догадалисть, наконец -то... лучше поздно, чем никогда. Давно заметила, что им Россия, как дойная корова.
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12 час.
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