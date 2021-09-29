Медвежий угол

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«Облизать» президента : Вячеслав Фетисов назвал Путина «главным хоккеистом мира»

«Облизать» президента : Вячеслав Фетисов назвал Путина «главным хоккеистом мира»

Простые и тупые методы похвальбы, славословия и идолопоклонства работают сегодня в России, как никогда.

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Наталья Андросова
Да не только руки вымыть,ещё и тошнит очень! Какой нистожный человек,как говорится: и нашим и вашим. Ему бы тоже не мешало санкции получить,небось хороший счёт хранит не в России
Лариса Шемисова
А что вам не нравится то, он такую жизнь ведёт, которая ему подходит и встречается с Путиным, играет с ним хоккей, почему он должен плохо о нём говорить, для него он пример для подражания. Вам не нравится, ну так говорите плохо хоть про кого, но Фетисов то причём.
Александр Павлов
Еще один лизун!
Мария
Зачем придираться к словам Фетисова? Ничего плохого он для страны не сделал. Лишь бы бросить какашку в заслуженного человека.
Алексей Иванов
все верно , ничего плохого он для страны не сделал , как и хорошего , одна болтовня , как говорится - какой царь , такие и бояре
Мария
Он Олимпийский чемпион. Разве Вы не в курсе?
Вячеслав Долинин
Своим холуйством он унизил звание олимпийского чемпиона.
Александр Шевелев
Речь идет о моральных качествах Фетисова, который, забыв о достоинстве, опустился до идолопоклонства.
АЛИСАbloger
А вы что хорошего для страны сделали?
Алексей Иванов
Вячеслав Долинин
Путина в сборную России!
Александр Шевелев
Я уже как-то высказывал своё мнение, что на ЧМ-2022 необходимо включить в состав сборной великого хоккеиста В.В. Путина. Думаю, что этим шагом Россия вернет себе звание Чемпиона Мира и возможно, что даже ДО начала чемпионата. ;-)
Леонид
По футболу? 😂😂😂
Александр Шевелев
Если послушать Газзаева, то и по футболу тоже. ;-)
Александр Рожков
И в космос! (на долго)
Александр Шевелев
Меня удивил Ваш столь искренний смех. Может быть Вам неведомо, что помимо ЧМ по футболу в 2022 году будет проходить и ЧМ по хоккею? Вы вероятно поклонник "Ночной лиги"?
Леонид
Нда...довольно странный вывод, учитывая неимоверные "победы" наших футболистов.
Александр Шевелев
Еще более странным оказался Ваш столь веселый и задорный смех с упоминанием футбола и вопросительным знаком. Вы посчитали, что в 2022 году будет только чемпионат мира по футболу и поэтому мои слова о хоккее так Вас "развеселили"?
Илья Зиновьев
Интересно, а что сама говнописака статейки для страны сделала? Наверное БАМ строила, а может Крымский мост. Наверняка оно покоряло рекорды и брало олимпийское золото.
Александр Шевелев
Вы перечислили всё то, что сделали ЛИЧНО ВЫ? Если это так, то примите мои поздравления, если нет - то соболезнование по-поводу ограниченности Ваших умственных способностей.
Илья Зиновьев
Спасибо Вам огромное Вы мне на меня открыли глаза, пойду повешусь... О я, недостойный Вашей клавиатуры
Александр Шевелев
Не забудьте использовать хороший сорт мыла. Так будут шансы покинуть этот мир под приятный аромат и с наконец-то открытыми глазами. Прощайте!
Игорь ВОСТОКОВ
Вы правы,Илюша,может задница Фетисова ваш звёздный час.
anatolii660 reznikov
Не клавиатуры а МОНИТОРА !
Александр Рожков
Чукча знает хто. Крымский мост у нас построил Ротенберг, вакцина Путина, а спасает всех Шойгу. Вот.
Татьяна Браун
Авто-помойщик.
Владимир Плотников
Мне другое интересно. Ладно, что после выборов вся эта шушера активировалась и встала в очередь за ништяками и бонусами, это понятно. Холуи, они и есть холуи. Но сам то Путин. Неужели он им верит и надеется на них. Ведь предадут при первом шухере. Сразу. Кого рядом держит, и главное, зачем.
Александр Рожков
Он знает на кого надеяться. Единственный надежный союзник Путина - дурость народа.
Галина Сидорова
Известное дело у подпиндосников, дудящих в одну дуду с пиндосами и гейропой, народ в России не тот.
Леонид
Покойный космонавт Леонов называл "Владимиром Красно Солнышко"...так что Фетисову еще расти и расти до восславления на уровне исторических "аналогий".
Олег Самойлов
Это он тебе ЛИЧНО говорил?
Леонид
Нууу...полагаю, что пред экраном телеока в тот момент находился не только я, но и миллионы зрителей. Так что, причин для зависти нет. С космонавтом-банкиром лично знаком не был. 😉
Олег Самойлов
Ой! Интересно-то как! А не подскажешь, КОГДА сие имело место быть? Я по своей тупости и склерозности такового Е помню!
Александр Шевелев
Меня давно впечатляет "творчество" Володина, многие фрагменты из которого следует "отливать в граните" (Медведев подскажет, как это сделать) и расставлять на всех перекрестках нашей Отчизны. Ведь один "перл" за другим выдает "на гора" этот "златоуст". Те же слова "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России!" чего стоят! Оказывается тысячелетняя Россия, создаваемая трудом, потом и кровью наших пращуров, это пшик, а вот ныне, под дланью Путина, она обрела своё величие и если он исчезнет, то и конец этому тысячелетнему нахождению нашей страны на карте мира. Те же слова "Наш сила не в нефти и газе, наша сила в Путине!" должны были бы татуировкой нанесены на руки россиян, чтобы не забыли, кто их отец родной и кому они обязаны всем, что имеют, даже собственные таланты.
Гензик Колин
Нашу Отчизну, Великую Россию, пропили большевики-сталинисты, такие, как ты мразь соцлагерная! Есть Путин - есть ты, Шевельня гулаговская!
Сергей Росси
Фетисову до Хазанова еще далеко
Марина Петрова
Как это все противно, отвратительно и верно.
Сергей Федотов
С колен-то нас Путин несомненно поднял. Вот только одеть, обуть и накормить забыл. И стоим теперь в полный рост, голые, босые и голодные. (несколько утрирую, но сама суть именно такова). Уровень жизни-то как в Африке. Но зато гордимся величием страны. Гордимся, правда без трусов или в китайских. Потому, что Великая Россия не в состоянии обеспечить всех своих граждан отечественными трусами.
Олег Самойлов
Эх, сейчас бы кого-нибудь из гениальных секретарей! Вот бы они за нас беспокоились! Вот бы одевали, обували, кормили и поили!
Гензик Колин
А чё ты, дядя, надо было на коленях и оставаться! К этому и Горбач призывал, чтобы ты мышление изменил. Но ты оказался тупым, как говорил Задорнов!
Сергей Федотов
Намекаешь, что я американец? Ты мне льстишь, брат мой во Христе. Но всё равно приятно. Спасибо ;-)
Николай Неганов
Мы говорим Фетисов, подразумеваем Терешкову. Мы говорим Те решкова
Николай Неганов
Мы говорим Фетисов, подразумеваем Терешкову. Мы говорим Терешкова подразумеваем Фетисова.
Николай Николаевич
Вы космонавт? Нет? Тогда заткнитесь!!!
Александр Рожков
И фетисов скурвился.
Виктор Горшков
Видать президент стареет,а старые люди любят когда их хвалят.
Николай Краснопольский
А что для президентов иные физиологические законы?
Олег Самойлов
А ведь КАК красиво ВРЕТ 76 прОцентов голсовавших!
Гензик Колин
Молодец Фетисов! Настоящий боец и ценитель спорта. Всего добился сам и остаётся благодарным нашему Президенту! В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей! Позор сталинистам-утопистам!

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